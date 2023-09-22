22 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция выявила наркокурьера, хранившего вещества в машине
До двадцати лет лишения свободы грозит начинающему наркокурьеру, который хранил запрещенные вещества в арендованном автомобиле.
У 27-летнего фигуранта изъяли полимерные пакеты, электронные весы и магниты. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции обнаружено и изъято 52 полимерных свертка, завернутых в изоленту, с веществом неизвестного происхождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль