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22 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция выявила наркокурьера, хранившего вещества в машине

"Московский патруль": полиция выявила наркокурьера, хранившего вещества в машине

"Московский патруль": мужчина провел три кражи в одном и том же доме за одну ночь

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ДТП с участием такси произошло в Куркине

До двадцати лет лишения свободы грозит начинающему наркокурьеру, который хранил запрещенные вещества в арендованном автомобиле.

У 27-летнего фигуранта изъяли полимерные пакеты, электронные весы и магниты. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции обнаружено и изъято 52 полимерных свертка, завернутых в изоленту, с веществом неизвестного происхождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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