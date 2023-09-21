"Московский патруль": полиция поговорила с пожилыми о мошенниках и раздала им памятки

Полицейские поговорили с потенциальными жертвами мошенников, напомнили им о необходимости быть бдительными, а также раздали памятки.

Полицейские также строго следят за порядком при обходе территорий. В обязанности участковых входит и надзор за осужденными, и проверка хранения легального оружия, и составление административных протоколов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.