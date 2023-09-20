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20 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье изъяли 40 брикетов запрещенных веществ весом 10 кг

"Московский патруль": в Подмосковье изъяли 40 брикетов запрещенных веществ весом 10 кг

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Сразу 40 брикетов запрещенных веществ общим весом около 10 килограммов изъяли полицейские Солнечногорска.

Гражданина заметили на выходе из леса с большим и подозрительным пакетом в руках. Мужчина привлек внимание еще и тем, что сильно нервничал во время стандартной проверки документов. Силовики нашли под пассажирским сиденьем его машины внушительный запас веществ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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