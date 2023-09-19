"Московский патруль": полиция задержала мужчину, укравшего более 1 млн рублей

Мужчина украл более 1 миллиона рублей у офисного здания в столице, оперативники задержали его.

Установлено, что злоумышленник, находясь в Гранатном переулке, спокойно зашел в это офисное здание. В кабинете одной из организаций подозреваемый в выдвижном ящике нашел ключи от сейфа и отворил хранилище. Материальный ущерб составил 1 200 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.