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19 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": силовики задержали злоумышленников, которые похитили женщину

"Московский патруль": силовики задержали злоумышленников, которые похитили женщину

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Двое жителей Пермского края похитили женщину – аналитика одной из ведущих инвестиционных компаний. Случилось это на парковке возле "Москва-Сити".

Злоумышленники ударили жертву по голове, посадили в принадлежавшую ей иномарку и увезли в Пушкинский городской округ. В заранее арендованном доме они продержали пленницу около недели. Все это время мужчины требовали у ее матери выкуп 10 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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