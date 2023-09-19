"Московский патруль": силовики задержали злоумышленников, которые похитили женщину

Двое жителей Пермского края похитили женщину – аналитика одной из ведущих инвестиционных компаний. Случилось это на парковке возле "Москва-Сити".

Злоумышленники ударили жертву по голове, посадили в принадлежавшую ей иномарку и увезли в Пушкинский городской округ. В заранее арендованном доме они продержали пленницу около недели. Все это время мужчины требовали у ее матери выкуп 10 миллионов долларов.

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