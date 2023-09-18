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18 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": ВККС обсудила запрос о начале дела в отношении экс-судьи Сальниковой

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Высшая квалификационная коллегия судей в Москве рассмотрела ходатайство следствия о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи Марины Сальниковой. Правоохранители намерены привлечь ее к ответственности за получение взятки.

Глава Следственного комитета потребовал разрешить возбуждение уголовного дела в отношении Сальниковой. По данным силовиков, в начале года она попросила от подсудимого, чей процесс вела, 3 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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