"Московский патруль": ВККС обсудила запрос о начале дела в отношении экс-судьи Сальниковой

Высшая квалификационная коллегия судей в Москве рассмотрела ходатайство следствия о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи Марины Сальниковой. Правоохранители намерены привлечь ее к ответственности за получение взятки.

Глава Следственного комитета потребовал разрешить возбуждение уголовного дела в отношении Сальниковой. По данным силовиков, в начале года она попросила от подсудимого, чей процесс вела, 3 миллиона рублей.

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