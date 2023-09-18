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18 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Сети появились кадры спецоперации в районе проспекта Мира

"Московский патруль": в Сети появились кадры спецоперации в районе проспекта Мира

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В Сети появились кадры спецоперации силовиков в районе проспекта Мира. Очевидцам удалось заснять черный Mitsubishi.

На кадрах можно увидеть, что у него выбито одно из стекол, а также помята дверь и поврежден задний бампер. Люди, которые стали свидетелями происшествия, рассказали, что бойцы спецназа задержали двух человек. По предварительным данным, на месте работали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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