"Московский патруль": в Сети появились кадры спецоперации в районе проспекта Мира

В Сети появились кадры спецоперации силовиков в районе проспекта Мира. Очевидцам удалось заснять черный Mitsubishi.

На кадрах можно увидеть, что у него выбито одно из стекол, а также помята дверь и поврежден задний бампер. Люди, которые стали свидетелями происшествия, рассказали, что бойцы спецназа задержали двух человек. По предварительным данным, на месте работали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.