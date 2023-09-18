"Московский патруль": участник нападения на кредитный офис получил 12 лет строгого режима

Таганский районный суд Москвы на 12 лет отправил в колонию строгого режима одного из участников нападения на столичный кредитный офис.

Нападение произошло в 2018 году, оно было замаскировано под спецоперацию. Злоумышленники изображали из себя силовиков. Заковав сотрудников организации в наручники, они похитили почти полмиллиарда рублей. После этого один из нападавших скрылся за границей и несколько лет провел в Германии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.