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18 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": участник нападения на кредитный офис получил 12 лет строгого режима

"Московский патруль": участник нападения на кредитный офис получил 12 лет строгого режима

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Таганский районный суд Москвы на 12 лет отправил в колонию строгого режима одного из участников нападения на столичный кредитный офис.

Нападение произошло в 2018 году, оно было замаскировано под спецоперацию. Злоумышленники изображали из себя силовиков. Заковав сотрудников организации в наручники, они похитили почти полмиллиарда рублей. После этого один из нападавших скрылся за границей и несколько лет провел в Германии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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