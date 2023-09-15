Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве арестовал уборщицу, укравшую из квартиры 9 млн рублей

"Московский патруль": суд в Москве арестовал уборщицу, укравшую из квартиры 9 млн рублей

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Суд в Москве заключил под стражу женщину, которая являлась помощницей по хозяйству в одной из столичных квартир. Она работала в доме, находящемся на Большом Овчинниковском переулке.

Согласно данным следствия, фигурантка дела украла ювелирные украшения, несколько часов и деньги из квартиры. Вину в суде она не признала. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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