"Московский патруль": суд в Москве арестовал уборщицу, укравшую из квартиры 9 млн рублей

Суд в Москве заключил под стражу женщину, которая являлась помощницей по хозяйству в одной из столичных квартир. Она работала в доме, находящемся на Большом Овчинниковском переулке.

Согласно данным следствия, фигурантка дела украла ювелирные украшения, несколько часов и деньги из квартиры. Вину в суде она не признала. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

