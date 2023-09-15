"Московский патруль": мигрант захватил дом создателя советского букваря в Подмосковье

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта на территории поселка имени Малевича в Московской области. Внук филолога и автора советского букваря Всеслава Горецкого Максим получил его дом в наследство, однако в здании проживал арендатор.

Позже удалось выяснить, что снимающий дом мужчина прекратил платить за него, однако съезжать не планирует. Тогда нынешний собственник дома отключил ему свет, это привело к конфликту между мужчинами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

