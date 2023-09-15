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15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": две юридические компании обманули столичного пенсионера

"Московский патруль": две юридические компании обманули столичного пенсионера

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В программу "Московский патруль" с просьбой о помощи обратился пенсионер и инвалид II группы Юрий Молчанов. Он рассказал, что его обманули две юридические компании, через которые он хотел добиться прибавки к пенсии за выполнение работы на севере.

Мужчина заплатил им несколько сотен тысяч рублей, но проиграл суд. По словам пенсионера, его представители даже не старались одержать победу. Позже к делу приступили сотрудники другой организации, которые обещали помочь с апелляцией, но они тоже проиграли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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