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14 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": отставной майор юстиции обезоружил мужчину с пистолетом в Москве

"Московский патруль": отставной майор юстиции обезоружил мужчину с пистолетом в Москве

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Майор юстиции в отставке помог полицейским поймать злоумышленника, который открыл огонь из самодельного пистолета в столичном сквере.

Было установлено, что изъятое оружие является пистолетом, изготовленным самодельным способом, и относится к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Четыре патрона были изготовлены заводским способом. Все изъятое, по словам сотрудников полиции, было пригодно для производства выстрелов.

По решению суда, злоумышленник будет находиться под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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