"Московский патруль": десять человек погибли в ДТП с участием каршеринга за 8 месяцев

За восемь месяцев этого года в результате аварий с участием автомобилей каршеринга 10 человек погибли и более 300 пострадали в Москве.

В связи с этими данными инспекторы ГИБДД стали уделять больше внимания гражданам, передвигающимся на машинах краткосрочной аренды. Они отмечают, что достаточно часто останавливают граждан в нетрезвом состоянии или тех, у кого нет прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

