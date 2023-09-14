Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": десять человек погибли в ДТП с участием каршеринга за 8 месяцев

"Московский патруль": десять человек погибли в ДТП с участием каршеринга за 8 месяцев

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За восемь месяцев этого года в результате аварий с участием автомобилей каршеринга 10 человек погибли и более 300 пострадали в Москве.

В связи с этими данными инспекторы ГИБДД стали уделять больше внимания гражданам, передвигающимся на машинах краткосрочной аренды. Они отмечают, что достаточно часто останавливают граждан в нетрезвом состоянии или тех, у кого нет прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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