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14 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве пенсионерка отдала мошенникам 25 млн рублей

"Московский патруль": в Москве пенсионерка отдала мошенникам 25 млн рублей

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В Москве пенсионерка отдала мошенникам 25 миллионов рублей, ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые и потребовали перевести денежные средства.

Одну из вероятных участниц обмана и хищения денег задержали, после чего отправили под домашний арест.

По версии следствия, задержанная сопровождала пострадавшую в банк, где пенсионерка забрала из ячейки все накопления, после чего отдала их обвиняемой.

Злоумышленники убедили пожилую москвичку в том, что незнакомцы оформили на ее мужа генеральную доверенность и деньги нужно было срочно переводить на безопасный счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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