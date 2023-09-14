"Московский патруль": мотоцикл загорелся на проспекте Мира в Москве

Многие москвичи стали свидетелями возгорания мотоцикла на проспекте Мира в Москве. Огонь достаточно быстро охватил транспортное средство. Водитель мотоцикла, судя по кадрам от очевидцев, не пострадал.

Всего с начала года сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали в Москве больше 500 столкновений с участием мотоциклистов. Большинство из них, по словам полицейских, произошли из-за несоблюдения очереди проезда на перекрестках и нарушения правил при перестроении. Погибли 32 человека, почти 600 получили травмы.

При этом Госавтоинспекция отдельно отмечает, что указанные данные могли быть существенно ниже, если бы мотоциклисты использовали защитную экипировку и соблюдали ПДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

