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14 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские раскрыли мошенническую схему хищения активов в Москве

"Московский патруль": полицейские раскрыли мошенническую схему хищения активов в Москве

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В столице полицейские раскрыли схему хищения активов. Злоумышленники, по версии следствия, несколько лет специально банкротили фирмы.

По данным следствия, в этом участвовали руководитель одной из организаций в сфере арбитражного управления, управляющий процедурой банкротства и бывший директор фирмы.

Они были арестованы, еще один фигурант дела был отправлен под домашний арест, четвертый злоумышленник получил подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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