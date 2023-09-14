14 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские раскрыли мошенническую схему хищения активов в Москве
В столице полицейские раскрыли схему хищения активов. Злоумышленники, по версии следствия, несколько лет специально банкротили фирмы.
По данным следствия, в этом участвовали руководитель одной из организаций в сфере арбитражного управления, управляющий процедурой банкротства и бывший директор фирмы.
Они были арестованы, еще один фигурант дела был отправлен под домашний арест, четвертый злоумышленник получил подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль