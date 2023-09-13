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13 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

"Московский патруль": полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

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Подмосковные полицейские обнаружили нарколабораторию и задержали двух жителей столицы, которые изготавливали на ней запрещенные вещества.

Вблизи деревни Дядьково в заброшенном здании злоумышленники организовали производство наркотиков. Полицейским, во время обысков, удалось найти в доме поддоны с кристаллообразным веществом, различное оборудование, противогазы, костюм химической защиты, электронные весы и емкости с химическими реагентами

Как показала экспертиза, изъятым наркотиком оказался мефедрон. Всего было найдено 5,5 килограмма запрещенного вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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