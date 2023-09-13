13 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали сотрудника ОПК за поставку контрафакта для оружия
В Москве задержан сотрудник одного из оборонных предприятий. Мужчину заподозрили в хищениях и поставках контрафактных компонентов.
По данным ФСБ РФ, мужчина использовал свое положение и будучи управляющим на предприятии, решил получить денежные средства через гособоронзаказы.
Задержанного подозревают в хищении выделенных государством средств. Как считают следователи, он поставлял контрафактную продукцию для производства изделий военного назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль