"Московский патруль": в Москве задержали сотрудника ОПК за поставку контрафакта для оружия

В Москве задержан сотрудник одного из оборонных предприятий. Мужчину заподозрили в хищениях и поставках контрафактных компонентов.

По данным ФСБ РФ, мужчина использовал свое положение и будучи управляющим на предприятии, решил получить денежные средства через гособоронзаказы.

Задержанного подозревают в хищении выделенных государством средств. Как считают следователи, он поставлял контрафактную продукцию для производства изделий военного назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

