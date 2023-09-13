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13 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали сотрудника ОПК за поставку контрафакта для оружия

"Московский патруль": в Москве задержали сотрудника ОПК за поставку контрафакта для оружия

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В Москве задержан сотрудник одного из оборонных предприятий. Мужчину заподозрили в хищениях и поставках контрафактных компонентов.

По данным ФСБ РФ, мужчина использовал свое положение и будучи управляющим на предприятии, решил получить денежные средства через гособоронзаказы.

Задержанного подозревают в хищении выделенных государством средств. Как считают следователи, он поставлял контрафактную продукцию для производства изделий военного назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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