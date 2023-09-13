"Московский патруль": суд избрал меру пресечения мошеннику, укравшему деньги у пенсионерки

В столице избрали меру пресечения вероятному курьеру телефонных мошенников, который похитил крупную сумму денег у пенсионерки.

По стандартной схеме злоумышленники позвонили женщине и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщили, что ее родственник стал виновником ДТП и ему необходимы денежные средства.

Сообщники подробно рассказали пенсионерке, кому она должна передать 200 тысяч рублей. Обвиняемый под видом курьера забрал у пенсионерки деньги, часть суммы оставил себе, остальное отдал сообщникам. Предполагаемому курьеру грозит до 10 лет колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

