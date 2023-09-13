Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

"Московский патруль": в Москве полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

Акула напала на человека в Египте

Козы повредили автомобили в Бутове

Мужчина в Измайлове обокрал прачечную самообслуживания

СМИ сообщили о новой причине спасения пассажиров борта "Уральских авиалиний"

Шторм обрушился на юго-восток Испании

Полицейские в Ростове-на-Дону поймали дикого кабана

Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ

Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в поле под Новосибирском

Новости регионов: пляжи в Анапе заполнены отдыхающими

В Москве полицейские задержали подозреваемых в коммерческом подкупе. Одну из участниц дела сотрудникам правоохранительных органов удалось взять с поличным, под платьем она спрятала три миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что группу злоумышленников возглавил конкурсный управляющий одного из предприятий, признанных банкротом.

Фактическому руководителю этой компании он через посредников предложил криминальную сделку. По ее условиям, в ходе конкурсного производства он готов в обмен на денежное вознаграждение отказаться от требования привлечь директора к ответственности по обязательствам имущественного характера, добавила она.

Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Всего полицейские задержали четырех человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика