"Московский патруль": в Москве полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

В Москве полицейские задержали подозреваемых в коммерческом подкупе. Одну из участниц дела сотрудникам правоохранительных органов удалось взять с поличным, под платьем она спрятала три миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что группу злоумышленников возглавил конкурсный управляющий одного из предприятий, признанных банкротом.

Фактическому руководителю этой компании он через посредников предложил криминальную сделку. По ее условиям, в ходе конкурсного производства он готов в обмен на денежное вознаграждение отказаться от требования привлечь директора к ответственности по обязательствам имущественного характера, добавила она.

Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Всего полицейские задержали четырех человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

