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12 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор участнику убийства Япончика

"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор участнику убийства Япончика

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Московский городской суд приговорил соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 16 годам колонии. Решение было вынесено заочно.

Отмечается, что осужденный Нукзар Папава находится в розыске. Как установили следователи, он вступил в организованную группу в корыстных целях. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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