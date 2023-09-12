"Московский патруль": Мосгорсуд вынес приговор участнику убийства Япончика

Московский городской суд приговорил соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 16 годам колонии. Решение было вынесено заочно.

Отмечается, что осужденный Нукзар Папава находится в розыске. Как установили следователи, он вступил в организованную группу в корыстных целях. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

