08 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников
Столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников. Схема обмана доверчивых граждан стала уже стандартной: жертве сообщают по телефону о необходимости передать деньги якобы на операцию попавшему в ДТП родственнику.
Жительница района Крылатское выполнила требования собеседника, и отправила собранную сумму с незнакомым перевозчиком. Подробности – в сюжете телекнала Москва 24.
Программа: Московский патруль