"Московский патруль": столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников

Столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников. Схема обмана доверчивых граждан стала уже стандартной: жертве сообщают по телефону о необходимости передать деньги якобы на операцию попавшему в ДТП родственнику.

Жительница района Крылатское выполнила требования собеседника, и отправила собранную сумму с незнакомым перевозчиком. Подробности – в сюжете телекнала Москва 24.

