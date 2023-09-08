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08 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников

"Московский патруль": столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников

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Столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников. Схема обмана доверчивых граждан стала уже стандартной: жертве сообщают по телефону о необходимости передать деньги якобы на операцию попавшему в ДТП родственнику.

Жительница района Крылатское выполнила требования собеседника, и отправила собранную сумму с незнакомым перевозчиком. Подробности – в сюжете телекнала Москва 24.

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