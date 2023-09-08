Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:35

Общество

"Московский патруль": нарушения выявили в столичных точках продажи табака

"Московский патруль": нарушения выявили в столичных точках продажи табака

Москва 24 подвела итоги конкурса лучших фото новых станций метро

Синоптики рассказали, когда в столицу придет бабье лето

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Новости часа: Собянин заявил об окончании I этапа программы реконструкции поликлиник

Водители заметили машину с собакой в открытом багажнике пикапа на МКАД

Телеканал "Москва 24" решил расширить конкурс лучших фото новых станций метро

"Доктор 24": эксперт рассказала, какие кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 8 сентября

Работа общественников – это большой труд людей, которым небезразличны здоровье и будущее нации. Активисты ведут многолетнюю борьбу с недобросовестными коммерсантами, которые игнорируют закон.

Во время очередного рейда с участниками федерального проекта "Трезвая Россия" были выявлены многочисленные нарушения в столичных точках продажи табака. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика