"Московский патруль": нарушения выявили в столичных точках продажи табака

Работа общественников – это большой труд людей, которым небезразличны здоровье и будущее нации. Активисты ведут многолетнюю борьбу с недобросовестными коммерсантами, которые игнорируют закон.

Во время очередного рейда с участниками федерального проекта "Трезвая Россия" были выявлены многочисленные нарушения в столичных точках продажи табака. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

