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08 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками

"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками

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В Москве задержали участников группировки, которую подозревают в вымогательстве. По версии следствия, злоумышленники засылали в магазины за алкоголем несовершеннолетнего, а затем, представлялись членами общественной организацией. Они требовали с магазинов деньги, обещая закрыть глаза на нарушение закона.

Сколько коммерсантов попались на крючок? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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