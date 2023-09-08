"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками

В Москве задержали участников группировки, которую подозревают в вымогательстве. По версии следствия, злоумышленники засылали в магазины за алкоголем несовершеннолетнего, а затем, представлялись членами общественной организацией. Они требовали с магазинов деньги, обещая закрыть глаза на нарушение закона.

Сколько коммерсантов попались на крючок? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

