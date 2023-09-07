Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрит первое в РФ дело о хищении криптовалюты

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрит первое в РФ дело о хищении криптовалюты

"Московский патруль": заседание суда прошло по делу начальника участковых Южного Бутова

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрел дело об убийстве 1989 года

"Московский патруль": начальник отдела полиции Новогиреево оказался под следствием

"Московский патруль": злоумышленники украли деньги у друга

"Московский патруль": участника конфликта на Большой Якиманке задержали

"Московский патруль": начальника отдела полиции по Басманному району задержали в Москве

"Московский патруль": суд арестовал сбившего ребенка курьера

Новости часа: движение перекроют на улицах Макаренко и Жуковского утром 31 августа

Четырех человек арестовали по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве

Мещанский суд Москвы рассмотрит первое в России дело о хищении криптовалюты. Еще в 2018 году системный администратор криптобиржи WEX, получив единоличный доступ, исключил из нее собственника и всевозможных пользователей.

По версии следствия, обвиняемый завладел таким образом колоссальной суммой – более чем тремя миллиардами рублей. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика