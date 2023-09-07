"Московский патруль": суд в Москве рассмотрит первое в РФ дело о хищении криптовалюты

Мещанский суд Москвы рассмотрит первое в России дело о хищении криптовалюты. Еще в 2018 году системный администратор криптобиржи WEX, получив единоличный доступ, исключил из нее собственника и всевозможных пользователей.

По версии следствия, обвиняемый завладел таким образом колоссальной суммой – более чем тремя миллиардами рублей. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

