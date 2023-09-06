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06 сентября, 21:30

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"Московский патруль": в Москве задержали стримера-мошенника

"Московский патруль": в Москве задержали стримера-мошенника

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Столичные полицейские задержали предполагаемого стримера-мошенника, который обманул знакомого из онлайн-игры более чем на 5,5 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, стример предложил знакомому сделку: тот займет у него крупную сумму, а взамен раскрутит бизнес и вернет долг в двухкратном размере. Когда сделка состоялась, стример оборвал связь.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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