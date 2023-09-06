06 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали стримера-мошенника
Столичные полицейские задержали предполагаемого стримера-мошенника, который обманул знакомого из онлайн-игры более чем на 5,5 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, стример предложил знакомому сделку: тот займет у него крупную сумму, а взамен раскрутит бизнес и вернет долг в двухкратном размере. Когда сделка состоялась, стример оборвал связь.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль