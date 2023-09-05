Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": Дептранс назвал самых злостных нарушителей правил парковки в Москве

"Московский патруль": Дептранс назвал самых злостных нарушителей правил парковки в Москве

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Самыми злостными нарушителями правил парковки в Москве оказались владельцы автомобилей Mercedes. Такие данные приводит столичный Дептранс.

Ведомство составило анти-рейтинг владельцев элитных машин, которые не хотят парковаться правильно. Выяснилось, что за восемь месяцев текущего года, чаще всего в него попадали водители Mercedes – 313 раз.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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