"Московский патруль": Дептранс назвал самых злостных нарушителей правил парковки в Москве

Самыми злостными нарушителями правил парковки в Москве оказались владельцы автомобилей Mercedes. Такие данные приводит столичный Дептранс.

Ведомство составило анти-рейтинг владельцев элитных машин, которые не хотят парковаться правильно. Выяснилось, что за восемь месяцев текущего года, чаще всего в него попадали водители Mercedes – 313 раз.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.