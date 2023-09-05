Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрел дело об убийстве 1989 года

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрел дело об убийстве 1989 года

"Московский патруль": начальник отдела полиции Новогиреево оказался под следствием

"Московский патруль": злоумышленники украли деньги у друга

"Московский патруль": участника конфликта на Большой Якиманке задержали

"Московский патруль": начальника отдела полиции по Басманному району задержали в Москве

"Московский патруль": суд арестовал сбившего ребенка курьера

Новости часа: движение перекроют на улицах Макаренко и Жуковского утром 31 августа

Четырех человек арестовали по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве

"Московский патруль": троих подозреваемых в деле о массовом отравлении шаурмой задержали

"Московский патруль": суд заключил под стражу "курьеров-инкассаторов"

В Измайловском суде Москвы прошло заседание по делу о резонансном убийстве, совершенном еще в 1989 году. На скамье подсудимых оказался столичный охранник Владимир Гуськов, отпечатки пальцев которого неожиданно совпали с отпечатками преступника с места происшествия более чем тридцатилетней давности.

Следователям удалось установить, что Гуськов расправился с подростком из-за крайне дорогого по тем временам видеомагнитофона и духов. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика