"Московский патруль": суд в Москве рассмотрел дело об убийстве 1989 года

В Измайловском суде Москвы прошло заседание по делу о резонансном убийстве, совершенном еще в 1989 году. На скамье подсудимых оказался столичный охранник Владимир Гуськов, отпечатки пальцев которого неожиданно совпали с отпечатками преступника с места происшествия более чем тридцатилетней давности.

Следователям удалось установить, что Гуськов расправился с подростком из-за крайне дорогого по тем временам видеомагнитофона и духов. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

