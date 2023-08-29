"Московский патруль": следователи возбудили уголовное дело после исчезновения фигуристки

Столичные следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летней фигуристки. Накануне вечером она неожиданно покинула каток на северо-западе Москвы, где проходила тренировка.

На одном из диких пляжей столицы, по предварительной информации, обнаружили ее носки. Искать тело девушки пытались водолазы, но безрезультатно.

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