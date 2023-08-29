Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": следователи возбудили уголовное дело после исчезновения фигуристки

"Московский патруль": следователи возбудили уголовное дело после исчезновения фигуристки

Пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре ТЦ

Пропавшую фигуристку Горбачеву заметили в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: пожар на складе на площади трех вокзалов не повлиял на движение поездов

Появились новые данные по делу о пропаже в Москве фигуристки Горбачевой

Пожарный поезд и почти 30 единиц техники тушат возгорание на площади трех вокзалов

Склад загорелся на Каланчевской улице

Прокуратура рассказала новые данные по делу о пропаже фигуристки Алины Горбачевой

Средневзвешенный курс доллара на Мосбирже 29 августа вырос до 95,6885 рубля

Столичные следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летней фигуристки. Накануне вечером она неожиданно покинула каток на северо-западе Москвы, где проходила тренировка.

На одном из диких пляжей столицы, по предварительной информации, обнаружили ее носки. Искать тело девушки пытались водолазы, но безрезультатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияспортвидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика