29 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": следователи возбудили уголовное дело после исчезновения фигуристки
Столичные следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летней фигуристки. Накануне вечером она неожиданно покинула каток на северо-западе Москвы, где проходила тренировка.
На одном из диких пляжей столицы, по предварительной информации, обнаружили ее носки. Искать тело девушки пытались водолазы, но безрезультатно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль