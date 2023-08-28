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28 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали пытавшихся скрыться в Сочи грабителей

"Московский патруль": полицейские задержали пытавшихся скрыться в Сочи грабителей

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Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые после грабежа пытались скрыться в Сочи. До этого они напали на посетителя кафе, который вышел на улицу. Один из злоумышленников ударил мужчину по ноге, а второй нанес удар рукой в шею.

Затем они похитили принадлежащий пострадавшему смартфон, серебряную цепочку с крестиком и скрылись. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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