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25 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": СК заинтересовался кафе на севере столице после отравления людей

"Московский патруль": СК заинтересовался кафе на севере столице после отравления людей

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Следственный комитет, Роспотребнадзор и прокуратура заинтересовались кафе на севере столице после отравления людей шаурмой. Внутренне помещение исследовали, собирали улики на предмет несоблюдения санитарных норм.

Сотрудники Роспотребнадзора установили многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм. Они могли привести к заражению продукции бактериями. Материалы направили в Тимирязевский районный суд для того, чтобы приостановить работу кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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