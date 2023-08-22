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22 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут наказание

"Московский патруль": организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут наказание

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В ближайшее время организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут меру пресечения. До этого по адресам их работы и места жительства прошли обыски.

Как уже установлено, непосредственным организатором опасных экскурсий стал Никита Дубас. Второй фигурант дела – глава петербургского бюро "Спутник" Александр Ким. Именно его организация продавала билеты на опасную экскурсию.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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