22 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут наказание
В ближайшее время организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут меру пресечения. До этого по адресам их работы и места жительства прошли обыски.
Как уже установлено, непосредственным организатором опасных экскурсий стал Никита Дубас. Второй фигурант дела – глава петербургского бюро "Спутник" Александр Ким. Именно его организация продавала билеты на опасную экскурсию.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль