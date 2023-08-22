"Московский патруль": организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут наказание

В ближайшее время организаторам экскурсий по коллектору Неглинки изберут меру пресечения. До этого по адресам их работы и места жительства прошли обыски.

Как уже установлено, непосредственным организатором опасных экскурсий стал Никита Дубас. Второй фигурант дела – глава петербургского бюро "Спутник" Александр Ким. Именно его организация продавала билеты на опасную экскурсию.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.