21 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": на юго-востоке столицы полицейские задержали сбытчика героина
На юго-востоке столицы полицейские задержали сбытчика героина. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Следователи установили, что мужчина приобрел крупную партию наркотических веществ для дальнейшего сбыта. Его задержали с поличным, когда он делал закладки на улице Юных ленинцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.
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Программа: Московский патруль