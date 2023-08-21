"Московский патруль": на юго-востоке столицы полицейские задержали сбытчика героина

На юго-востоке столицы полицейские задержали сбытчика героина. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи установили, что мужчина приобрел крупную партию наркотических веществ для дальнейшего сбыта. Его задержали с поличным, когда он делал закладки на улице Юных ленинцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.