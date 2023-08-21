"Московский патруль": в центре столицы неизвестный украл акустическую колонку

В центре столицы неизвестный украл акустическую колонку. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент был зафиксирован на камере видеонаблюдения. Мужчина совершил кражу в магазине техники. Стоимость колонки оценивается в 14 тысяч рублей.

Столичный полицейские оперативно вычислили злоумышленника. Предполагаемым воров оказался 26-летний житель Владимира. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.