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21 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в центре столицы неизвестный украл акустическую колонку

"Московский патруль": в центре столицы неизвестный украл акустическую колонку

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В центре столицы неизвестный украл акустическую колонку. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент был зафиксирован на камере видеонаблюдения. Мужчина совершил кражу в магазине техники. Стоимость колонки оценивается в 14 тысяч рублей.

Столичный полицейские оперативно вычислили злоумышленника. Предполагаемым воров оказался 26-летний житель Владимира. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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