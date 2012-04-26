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Новости

Новости

26 апреля 2012, 11:01

Около наркологической клиники прошел стихийный пикет

Около подмосковной наркологической клиники прошел стихийный пикет: группа молодых людей, называющих себя друзьями и знакомыми несовершеннолетнего пациента клиники, потребовала его освобождения из заведения. Как утверждают активисты, парня заставил лечь в клинику его отец после того, как тот сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Прибывший на место наряд полиции установил, что забрать молодого человека из клиники могут только его родители.
наркомания Антон Кутузов новости
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