"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК

Столичные следователи возбудили уголовное дело после жестокого нападения на съемочную группу ВГТРК.

Накануне во время подготовки репортажа о так называемых профессиональных соседях двое агрессоров накинулись на корреспондента Александра Астахова, оператора Александра Стороженко и инженера Данилу Толкачева. Серьезные травмы получил оператор.

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