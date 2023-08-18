18 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК
Столичные следователи возбудили уголовное дело после жестокого нападения на съемочную группу ВГТРК.
Накануне во время подготовки репортажа о так называемых профессиональных соседях двое агрессоров накинулись на корреспондента Александра Астахова, оператора Александра Стороженко и инженера Данилу Толкачева. Серьезные травмы получил оператор.
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Программа: Московский патруль