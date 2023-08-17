"Московский патруль": суд вынес приговор Олегу Швыреву

В Подмосковье вынесли приговор Олегу Швыреву, который возводил бюджетное жилье. По данным следствия, предприниматель вместе с сообщниками наладил схему по строительству некачественных домов.

Большая их часть даже не была введена в эксплуатацию. А те кто смог заселиться отапливали помещения печками-буржуйками. В деле 465 потерпевших и порядка 400 домов.

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