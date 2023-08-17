Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор Олегу Швыреву

"Московский патруль": суд вынес приговор Олегу Швыреву

Суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской на 64 млрд рублей

"Московский патруль": Верховный суд отклонил жалобу служителя фемиды Ефанова

Мосгорсуд отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест

"Московский патруль": суд продлил арест банщику Кузнецову

"Московский патруль": суд арестовал техдиректора "Пира-Росс" Чанкаева

Технического директора компании "Пиро-Росс" арестовали на два месяца по делу о взрыве

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело рецидивиста Захарова

Суд арестовал еще 12 банковских счетов Блиновской

"Московский патруль": у блогера Блиновской арестовали 12 счетов в пяти российских банках

В Подмосковье вынесли приговор Олегу Швыреву, который возводил бюджетное жилье. По данным следствия, предприниматель вместе с сообщниками наладил схему по строительству некачественных домов.

Большая их часть даже не была введена в эксплуатацию. А те кто смог заселиться отапливали помещения печками-буржуйками. В деле 465 потерпевших и порядка 400 домов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика