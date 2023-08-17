Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках

"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках

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11 ударов по голове – такие методы воспитания решил применить тренер по боксу, в отношении 12-летнего ребенка в подмосковных Котельниках.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как изучили кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как к подросткам около подъезда жилого дома подошел грузный мужчина.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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