17 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках
11 ударов по голове – такие методы воспитания решил применить тренер по боксу, в отношении 12-летнего ребенка в подмосковных Котельниках.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как изучили кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как к подросткам около подъезда жилого дома подошел грузный мужчина.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль