"Московский патруль": полиция задержала в Москве скрывшегося с места ДТП водителя

В Москве полицейские задержали баскетболиста, который после совершения ДТП бросил автомобиль и пострадавшую в нем пассажирку – свою подругу. Спортсмен сбежал с места аварии после того, как завершил лихой заезд на своем "Мустанге" столкновением с деревом.

Где он потом прятался? И в каком состоянии сейчас пострадавшая? Рассказали в программе "Московский патруль".