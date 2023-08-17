Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала в Москве скрывшегося с места ДТП водителя

"Московский патруль": полиция задержала в Москве скрывшегося с места ДТП водителя

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В Москве полицейские задержали баскетболиста, который после совершения ДТП бросил автомобиль и пострадавшую в нем пассажирку – свою подругу. Спортсмен сбежал с места аварии после того, как завершил лихой заезд на своем "Мустанге" столкновением с деревом.

Где он потом прятался? И в каком состоянии сейчас пострадавшая? Рассказали в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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