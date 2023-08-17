17 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала в Москве скрывшегося с места ДТП водителя
В Москве полицейские задержали баскетболиста, который после совершения ДТП бросил автомобиль и пострадавшую в нем пассажирку – свою подругу. Спортсмен сбежал с места аварии после того, как завершил лихой заезд на своем "Мустанге" столкновением с деревом.
Где он потом прятался? И в каком состоянии сейчас пострадавшая? Рассказали в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль