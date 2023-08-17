17 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали таксиста, заказавшего убийство работодателя
В столице задержали водителя такси, который, предположительно, заказал убийство своего бывшего работодателя и членов его семьи. Но планам помешали сотрудники ФСБ и полиции.
Нанятый ненастоящий убийца показал мужчине постановочные кадры. Он должен был пробраться в дом бизнесмена, расправиться со всей его семьей и ограбить.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль