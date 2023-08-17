Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали таксиста, заказавшего убийство работодателя

"Московский патруль": в столице задержали таксиста, заказавшего убийство работодателя

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В столице задержали водителя такси, который, предположительно, заказал убийство своего бывшего работодателя и членов его семьи. Но планам помешали сотрудники ФСБ и полиции.

Нанятый ненастоящий убийца показал мужчине постановочные кадры. Он должен был пробраться в дом бизнесмена, расправиться со всей его семьей и ограбить.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлексей Целищев
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