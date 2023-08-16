Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело в отношении Red Wings

"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело в отношении Red Wings

"Московский патруль": ДТП с участием самоката произошло на севере Москвы

"Московский патруль": прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП на Стромынке

"Московский патруль": шесть подозреваемых в изготовлении наркотиков задержали в Москве

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в ограблении пассажира каршеринга

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о ситуации с авиакомпанией Red Wings

Авария произошла на Ленинградском шоссе

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Речь идет о ЧП в аэропорту Антальи, когда во время длительного ожидания взлета пассажиры находились в душном салоне самолета и теряли сознание.

Рейсы в Жуковский и Екатеринбург в итоге вылетели с большой задержкой. В авиакомпании ошибку признали, а вот исправили ли? Рассказали в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиятранспортвидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика