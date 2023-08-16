"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело в отношении Red Wings

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Речь идет о ЧП в аэропорту Антальи, когда во время длительного ожидания взлета пассажиры находились в душном салоне самолета и теряли сознание.

Рейсы в Жуковский и Екатеринбург в итоге вылетели с большой задержкой. В авиакомпании ошибку признали, а вот исправили ли? Рассказали в программе "Московский патруль".