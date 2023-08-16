16 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": шесть подозреваемых в изготовлении наркотиков задержали в Москве
Шесть подозреваемых в производстве наркотиков задержали полицейские в Москве. Сообщники построили нелегальный бизнес на выращивании и торговле марихуаной.
Квартира была для дельцов и офисом, и складом, и производственным помещением. Во время обыска оперативники обнаружили лабораторное оборудование, два сушильных аппарата, около 200 литров химических реагентов, а также банковские карты и мобильные телефоны.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль