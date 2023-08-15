"Московский патруль": пенсионерка умерла после передачи комнаты подруге

Борьба за недвижимость после смерти хозяйки. В нашу программу обратились соседи умершей пенсионерки из Москвы.

Дело в том, что ее комната в коммунальной квартире досталась близкой подруге усопшей по договору пожизненной ренты. Все бы ничего, но наблюдательные соседи заметили странную деталь: пожилая женщина пропала через несколько дней после подписания документа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

