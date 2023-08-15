"Московский патруль": Верховный суд отклонил жалобу служителя фемиды Ефанова

В Москве Верховный суд России отклонил жалобу разжалованного служителя фемиды Александра Ефанова. Он пытался вернуть утраченный статус после того как оказался в центре коррупционного скандала.

Бывшего главу Шестого кассационного суда СМИ называли "золотым" председателем. По данным журналистов, его семья за бесценок приобрела участок земли на острове на берегу Волги, а еще владеет большим количеством элитных объектов недвижимости.

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