"Московский патруль": СК начал проверку после задержки рейсов Red Wings из Антальи

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета на транспорте начали проверку после серьезной задержки рейсов авиакомпании Red Wings.

Из Антальи в Москву самолет прибыл с многочасовым опозданием, при этом в турецком аэропорту пассажиры ожидали взлета в душном салоне самолета. Несколько человек потеряли сознание.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

