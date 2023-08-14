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Новости

14 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК начал проверку после задержки рейсов Red Wings из Антальи

"Московский патруль": СК начал проверку после задержки рейсов Red Wings из Антальи

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Новости часа: прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Турции

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета на транспорте начали проверку после серьезной задержки рейсов авиакомпании Red Wings.

Из Антальи в Москву самолет прибыл с многочасовым опозданием, при этом в турецком аэропорту пассажиры ожидали взлета в душном салоне самолета. Несколько человек потеряли сознание.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
происшествиятранспортвидеоАлексей Целищев
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