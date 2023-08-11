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11 августа, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": полиция выявила сеть магазинов с поддельной косметикой в Зеленограде

"Московский патруль": полиция выявила сеть магазинов с поддельной косметикой в Зеленограде

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В Зеленограде полицейские обнаружили сеть магазинов косметики с неоригинальной продукцией.

Полки торговой точки ломятся от красивых флаконов с парфюмерией якобы известных брендов. Вот только на них нет необходимой маркировки. Часто подобные магазины оптом закупают такой товар, а после продают в розницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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