"Московский патруль": полиция выявила сеть магазинов с поддельной косметикой в Зеленограде

В Зеленограде полицейские обнаружили сеть магазинов косметики с неоригинальной продукцией.

Полки торговой точки ломятся от красивых флаконов с парфюмерией якобы известных брендов. Вот только на них нет необходимой маркировки. Часто подобные магазины оптом закупают такой товар, а после продают в розницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

