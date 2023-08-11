11 августа, 23:55Происшествия
"Московский патруль": полиция выявила сеть магазинов с поддельной косметикой в Зеленограде
В Зеленограде полицейские обнаружили сеть магазинов косметики с неоригинальной продукцией.
Полки торговой точки ломятся от красивых флаконов с парфюмерией якобы известных брендов. Вот только на них нет необходимой маркировки. Часто подобные магазины оптом закупают такой товар, а после продают в розницу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль