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08 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в суд доставили мужчину, насмерть сбившего ребенка на севере Москвы

"Московский патруль": в суд доставили мужчину, насмерть сбившего ребенка на севере Москвы

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В Головинский суд столицы доставили Юрия Пастушенко – предполагаемого виновника смертельной аварии.

ДТП произошло на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере Москвы. Водитель Skoda наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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