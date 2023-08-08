08 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в суд доставили мужчину, насмерть сбившего ребенка на севере Москвы
В Головинский суд столицы доставили Юрия Пастушенко – предполагаемого виновника смертельной аварии.
ДТП произошло на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере Москвы. Водитель Skoda наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль