"Московский патруль": в суд доставили мужчину, насмерть сбившего ребенка на севере Москвы

В Головинский суд столицы доставили Юрия Пастушенко – предполагаемого виновника смертельной аварии.

ДТП произошло на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере Москвы. Водитель Skoda наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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