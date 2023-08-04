"Московский патруль": полицейские допросили бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

Столичные полицейские допрашивают хулигана, который накануне бросил гранату в автомобиль возле "Москва-Сити". До этого молодой человек, размахивая пистолетом, требовал от владельца элитной иномарки его куда-то отвезти.

Как развивались события дальше? И о чем заявил вооружённый налетчик полицейским сразу после задержания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.