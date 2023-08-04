04 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полицейские допросили бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"
Столичные полицейские допрашивают хулигана, который накануне бросил гранату в автомобиль возле "Москва-Сити". До этого молодой человек, размахивая пистолетом, требовал от владельца элитной иномарки его куда-то отвезти.
Как развивались события дальше? И о чем заявил вооружённый налетчик полицейским сразу после задержания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль