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04 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские допросили бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

"Московский патруль": полицейские допросили бросившего гранату в машину у "Москва-Сити"

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Столичные полицейские допрашивают хулигана, который накануне бросил гранату в автомобиль возле "Москва-Сити". До этого молодой человек, размахивая пистолетом, требовал от владельца элитной иномарки его куда-то отвезти.

Как развивались события дальше? И о чем заявил вооружённый налетчик полицейским сразу после задержания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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