"Московский патруль": инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика в Подмосковье

В Подмосковном Королеве инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика, который пытался уйти от преследования на похищенной иномарке. Злоумышленник не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Полицейским не составило труда задержать нарушителя а еще изъять целый набор похитителя.

Какое оборудование обнаружили правоохранители? И сколько угонов мог совершить задержанный? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.