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04 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика в Подмосковье

"Московский патруль": инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика в Подмосковье

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В Подмосковном Королеве инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика, который пытался уйти от преследования на похищенной иномарке. Злоумышленник не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Полицейским не составило труда задержать нарушителя а еще изъять целый набор похитителя.

Какое оборудование обнаружили правоохранители? И сколько угонов мог совершить задержанный? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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