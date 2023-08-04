04 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика в Подмосковье
В Подмосковном Королеве инспекторы ДПС задержали серийного автоугонщика, который пытался уйти от преследования на похищенной иномарке. Злоумышленник не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Полицейским не составило труда задержать нарушителя а еще изъять целый набор похитителя.
Какое оборудование обнаружили правоохранители? И сколько угонов мог совершить задержанный? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль