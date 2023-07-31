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31 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве арестовали мужчину, укравшего 18 тонн сыра

"Московский патруль": в Москве арестовали мужчину, укравшего 18 тонн сыра

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В Москве мужчина, укравший 18 тонн сыра, предстанет перед судом, он проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина проникает на территорию склада, где хранилась продукция. Его беспрепятственно пропустила охрана, поверив поддельные документы сотрудника логистической организации. Злоумышленник загрузил в автомобиль 18 тонн сыра, который подготовили для одного из продуктовых магазинов и скрылся.

После этого подозреваемый отогнал грузовик с продукцией на стоянку в Московской области, а затем с неустановленными соучастниками реализовал ее. Вырученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Владельцы похищенной продукции, так и не дождавшись прибытия товара в пункт назначения, обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в одном из столичных аэропортов 49-летнего ранее судимого водителя грузовика, который пытался покинуть столицу.

В данный момент мужчина находится в СИЗО. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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